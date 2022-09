Am Sonntag, 18. September, öffnet die Gemeindebibliothek in Neenstetten ihre Türen im ersten Stock des Rathauses. Die Bücherei breitet sich nun auf mehr als 80 Quadratmetern aus, das ist doppelt so viel wie bisher. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Cornelia Bunz, Elke Dauner, Angelika Eberle ...