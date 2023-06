Vier Täter schlagen nachts einen Polizisten (25) in Zivil fast tot , offenbar ohne Anlass. Der junge Mann wurde schwerst verletzt. Die exzessive Gewalttat in der Nacht auf Mittwoch, 08.02.23, löste bundesweit Entsetzen aus. Nicht nur angesichts der enormen Brutalität der Prügelattacke. Sondern auch, weil einer der mutmaßlichen Täter ein damals erst 13 Jahre alter Junge aus Syrien gewesen war. Er war zur Tatzeit noch nicht strafmündig und kann für das Verbrechen nicht belangt werden.

Angriff auf Ulmer Polizist: Anklage wegen versuchten Mordes

Die übrigen Tatverdächtigen, ein 18-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, ein Türke (23) und ein Serbe (24) sind allesamt polizeibekannt und in der Vergangenheit mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Sie stehen heute, vier Monate nach der Tat, vor dem Ulmer Landgericht.

Am Montagmorgen, 19.06.2023, begann der Prozess, der Aufklärung darüber geben soll, warum die vier Verdächtigen in jener Nacht den jungen Mann in einen Hinterhalt gelockt und angegriffen hatten. Sie sollen ihn getreten und geschlagen haben, auch als er bereits am Boden lag. Danach ließen sie ihn laut Ermittlungsbehörden in einer Blutlache zurück. Deswegen lautet die Anklage auf gemeinschaftlichen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.

Polizist sagt aus: Während er verprügelt wurde, dachte er an seine tote Mutter

Der zusammengeschlagene 25-jährige Polizist tritt als Nebenkläger auf. Zu Beginn des Prozesses schilderte er detailliert und emotional seine Erinnerungen an die Tatnacht.

In dem Moment als er am Boden lag und auf ihn eingetreten wurde, habe er an seine verstorbene Mutter, erzählte der Polizist vor Gericht. Er habe sich in diesem Moment nur noch gewünscht, dass es vorbei ist.

Angegriffener Polizeibeamter in Ulm schwer verletzt

Durch die Prügelatttacke wurde der junge Beamte schwerst verletzt: Seine Verletzungen unter anderem:

Jochbeinfraktur,

gebrochener Oberkiefer

gebrochener Unterkiefer,

Gesichtsfraktur,

Nasenbeinfraktur

Der Prozess hatte am Montag um 8.30 Uhr begonnen. Anders als beim aktuell laufenden Prozess um den tödlichen Messerangriff auf Ece (14) und ihre Freundin (13) ist der Auflauf der Medien am Landgericht Ulm nicht ganz so groß. Etwa ein halbes Dutzend Reporter, mehrere Pressefotografen und ein Kamerateam sind zur Verhandlung in die Olgastraße gekommen. Rund 15 Zuschauer sitzen im Saal, um den Prozess zu verfolgen.

Für das Verfahren sind insgesamt zehn Verhandlungstage angesetzt. In diesen Tagen sollen all die Fragen zu dem grausamen Verbrechen beantwortet werden, das Ulms oberster Polizeichef Bernhard Weber und Ulms OB Gunter Czisch verurteilten und eine Debatte um die Sicherheit in der Stadt auslöste. Folgende Fragen dürften im Prozess thematisiert werden: