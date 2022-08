Solche Bauarbeiter sieht man nicht alle Tage: In der Wathose steigen sie in die Große Blau, bohren vom Wasser aus am Steg. Eine ihrer Abstellflächen ist ein Boot, die andere ein SUP-Board. Seit zwei Wochen sind zwei Männer des Ulmer „Brückentrupps“ an jenem Steg zugange, der von der Kussgas...