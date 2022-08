Mit dem Zeigefinger am Joystick bewegt Denis Blick die schwere Last. 13 Tonnen, aufgenommen von einem Schwertransporter, hängen an vier dicken Eisen-Ketten des 130-Tonner-Autokrans. Der Kranfahrer lässt eine Art Garage in rund acht Metern Höhe über Baumwipfel und Straßenlaternen schweben. In de...