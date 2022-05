Seit etwa 5.30 Uhr am Mittwoch sind Rettungskräfte in der Nähe der Ulmer Synagoge im Einsatz. Offenbar brennt es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Weinhof. „Es gibt eine starke Rauchentwicklung. Was genau passiert ist, ist noch unklar“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion (Stand 6 Uhr).

Alle Bewohner aus dem Haus befreit

Demnach gebe es keine Verletzten. Alle neun Parteien konnten aus dem Haus befreit werden (Stand 6 Uhr). Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz. Welche Ursache der Rauch hat, ist noch unklar: „Die Feuerwehr kommt noch nicht richtig an den Brandort heran“, so der Sprecher. Hinzugekommene Krankenwagen seien wieder abgerückt. Die Polizei hat ihre Präsenz auf zwei Streifenwagen halbiert.

