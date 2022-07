Gegen 11.40 Uhr meldeten Bewohner eines Hauses in der Wagnerstraße in Ulm einen Brand. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Offenbar ist dort Essen angebrannt. Durch die Rettungs-, Polizei- und Feuerwehrwagen staut sich der Verkehr in der Straße, laut Verkehrsdaten von Google Maps.

Nähere Infos konnte der Sprecher zunächst nicht geben. Mehr dazu in Kürze.