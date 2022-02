Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr und der Rettungskräfte in Schelklingen: Wie die Polizei berichtet, ist am Sonntag, kurz vor Mitternacht, im Stadtteil Schmiechen in einem Gebäude in der Von-Fleck-Straße ein Feuer ausgebrochen.

Brand in Schelklingen: 95-Jähriger alarmiert Feuerwehr über Hausno...