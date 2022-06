Ein Traktor ist am Freitagnachmittag (10. Juni) auf einem Feld im Langenauer Ried in Flammen geraten. Wie die Ulmer Polizei am Samstagmorgen mitteilte, war die Ursache ein technischer Defekt in dem Fahrzeug. Was war passiert?

Gegen 15.00 Uhr haben ein 27-Jähriger und sein Vater mit Traktoren das Fel...