Erst steht in Bernstadt eine Garage in Flammen, dann ein Wohnhaus. Rund 120 Feuerwehrleute sind am Mittwoch, 24. August, vor Ort, um das Feuer im Norden der Gemeinde zu löschen. Mittlerweile ist der Großeinsatz beendet, der Brand und seine Folgen beschäftigen Feuerwehr und Polizei aber weiterhin....