Was genau auf dem Illertisser Marktplatz in der Nacht von Freitag (25. August 2023) auf Samstag (26. August) passiert ist, das ermittelt derzeit die Polizei. Bekannt ist, dass dort kurz vor 3 Uhr in der Früh offenbar drei Männer vor dem Lokal „S‘Eck“ in Streit geraten sind, ein entsprechende...