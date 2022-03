Ein Zweijähriger ist am Freitag, 11. März, bei einem Unfall in Blaubeuren schwer verletzt worden. Wie die Polizei erst am Montag berichtet hat, war gegen 10.30 Uhr der Lkw in der Bahnhofstraße in Richtung Ulm unterwegs gewesen. Die Ampel zur Einmündung Karlstraße stand für ihn auf Grün. Beim ...