Beim fünften Blaubeurer Streetfood-Event „Bissfest“ vom 8. bis 11. Juni 2023, organisiert vom ehemaligen Blaubeurer Christian Eckhardt, wird die Blautopfstadt von Donnerstag bis Sonntag wieder „in ein kleines Genussparadies verwandelt“, heißt es in der Ankündigung. Zahlreiche Foodtrucks und -stände werden verschiedene Angebote aus verschiedensten Regionen und Ländern anbieten, vom Burger über ungarische Langos bis hin zu mexikanischen und asiatischen Leckereien und Süßigkeiten. Auf dem sommerlich geschmückten Pausenhof der Blautopfschule lädt zudem eine große Bar mit kühlen Getränken, sowie ein Festzelt mit Live-Bands und einem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne zum gemütlichen Verweilen ein. Der Eintritt ist für alle Besucher wie immer kostenlos.

Auf dem Programm steht am Donnerstag, 8. Juni, um 11 Uhr, die Eröffnung; die Bar und die Foodtrucks sind von Donnerstag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr in Betrieb. Von 19 Uhr an legen am Donnerstag wieder Moderatoren des lokalen Radiosenders Sunray.fm Musik auf. Am Freitag, 9. Juni, soll um 19.30 Uhr die Band Rebeldes Mind auftreten. Am Samstag, 10. Juni, stehen ab 19.30 Uhr Tonic Trio mit Indie-, Rock und Pop-Musik auf der Bühne, und am Sonntag, 11. Juni, gibt es Frühschoppen ab 11 Uhr, voraussichtlich mit einer lokalen Musikgruppe. Veranstaltungsende ist dann um 18 Uhr.

Kinderprogramm vom DRK Blaubeuren

Auf dem fünften „Bissfest“ wird es wieder ein Kinderkarussell geben, außerdem eine Hüpfburg (Benutzung kostenlos), und das DRK Blaubeuren ist wieder mit Kinderschminken und der Still- und Wickelecke im Einsatz. Mehr Infos zu den Foodtrucks gibt es unter www.bissfest-blaubeuren.de.

