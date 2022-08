Zwar gibt es in den Supermärkten und in Reformhäusern in der Ulmer Innenstadt nach wie vor Naturkostprodukte zu kaufen. Aber ein Bioladen mit einem umfassenden Sortiment fehlt voraussichtlich bis Ende September. Wie kam es zu der Lücke, die erstmals nach 42 Jahren entstanden ist?

Erstens: Die Alna...