Hunderte Vorschulkinder im Raum Ulm/Neu-Ulm werden sich in den kommenden Wochen intensiv mit dem Medium Zeitung beschäftigen. Sie alle nehmen am Bildungsprojekt „Wir lesen mini“ teil, das die SÜDWEST PRESSE mit Unterstützung der Volks- und Raiffeisenbanken Ulm und Alb-Donau-Kreis, der IHK Ulm sowie AOK Ulm-Biberach anbieten. Der erste der beiden Projektzeiträume läuft bis 8. April, am 25. April beginnt dann der zweite Projektzeitraum. Die Aktion soll den Vorschulkindern unter anderem Lust aufs Lesen und Schreiben machen, Medienkompetenz vermitteln und die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Geschehen fördern.

Die Nachwuchsreporter bekommen dabei jeden Tag eine Tageszeitung in die Kita geliefert. Sie lernen genauer, wie die Zeitung entsteht. Sie malen, basteln, denken sich ihre ganz eigenen Projekte aus – und sie dürfen auch selbst als Kinderreporter auf Recherche-Tour gehen. Die Geschichten, die dabei entstehen, werden in der SÜDWEST PRESSE veröffentlicht.

„Den Kindern die Zeitung näherbringen“

Bei einer Videokonferenz haben die Erzieherinnen aus den teilnehmenden Kindergärten jüngst von Projektleiterin Katharina Kühnle Infos erhalten. Und einige von ihnen berichteten, warum sie beim Projekt dabei sind.

„Ich will den Kindern einfach die Zeitung wieder näherbringen“, sagt Tanja Brennig von der evangelischen Kindertagesstätte Jona-Insel im Neu-Ulmer Wohngebiet Wiley. Wegen und während der Pandemie seien Handys, Tablets und der Computer immer weiter in den Vordergrund gerückt. Die Zeitung biete doch etwas anderes, biete doch mehr: „Etwa, was in anderen Ländern passiert. Und die Kinder mögen es auch, vorgelesen zu bekommen.“ Die vielen Bilder in der Zeitung seien ein guter Ausgangspunkt, um das Interesse der Kinder an den Inhalten zu wecken. Vier Gruppen mit 30 Vorschulkindern nehmen am Projekt teil.

Eine eigene Meinung bilden

Sie wolle die Kinder mit der Zeitungslektüre dazu ermutigen, sich eine eigene Meinung zu bilden, sagt Carola Weiß vom katholischen Kindergarten St. Michael in Vöhringen. Es gebe eben nicht nur Medien, mit denen man sich unterhalten lassen kann, die Zeichentrickserie Paw Patrol etwa sei gerade hoch im Kurs, es gebe auch informative Medien.

„Berichte über das normale Leben“, wie Weiß es formuliert. „Und das muss man den Kindern nicht aufzwingen. Sie wollen auch wissen, was in ihrem Ort, in ihrer Stadt und in der Umgebung passiert. Wo es etwa eine Baustelle gibt. Was im Kino läuft.“ Darüber hinaus habe sie auch vor, mit der Zeitung im Turnunterricht zu arbeiten, geplant sind etwa ein Zeitungstanz oder Tai-Chi-Übungen. Auch die Gestaltung einer Collage könne sie sich vorstellen. Zwei Gruppen mit 19 Kindern sind dabei beim Projekt.

„Man hat etwas in der Hand“

„Die gedruckte Zeitung ist einfach ein Klassiker und somit ein guter Einstieg in das Thema Medien“, sagt Richard Letow von der katholischen Kita St. Albert in Offenhausen. Durch die ganzen digitalen Medien sei die Zeitung leider in den Hintergrund geraten. Dabei habe sie ihre Vorteile: „Man hat etwas in der Hand, kann sich deshalb wesentlich intensiver mit einem Thema auseinandersetzen.“ Und man bekomme auf ein Mal die gesamte Bandbreite der wichtigen Themen geliefert. „Das schöne ist dann: Die Kinder werden nicht zugeballert, jeder kann sich in seinem eigenen Tempo die Berichte erschließen.“

Letow hat vor, mit seinen rund 25 Vorschulkindern zunächst die Grundlagen der Zeitung zu ergründen – „also ganz banal: Wie blättere ich? Was steht da drin? Wie entsteht eine Zeitung“. Dann sollen die Mädchen und Buben auch selbst aktiv werden und einen eigenen Bericht schreiben. Der Rechercheanlass für die Mini-Reporter stehe noch nicht fest. Wenn es sich wieder ergibt, will die Gruppe vielleicht erneut dem Neu-Ulmer Recyclinghof einen Besuch abstatten. Auch für den Erzieher selbst ist das Projekt „Wir lesen“ spannend, wie er berichtet: „Für mich ist das eine Wiederentdeckung der Zeitung. Weil man ja doch die meiste Zeit ins Handy oder in den Fernseher schaut.“