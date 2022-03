Sponsoren aus der Region machen „Wir lesen“ erst möglich. Aber warum engagieren sich Organisationen und Unternehmen im Verbund mit der SÜDWEST PRESSE für die Lesekompetenz für Kinder? Wir haben mit Projektleiterin Katharina Kühnle gesprochen und einige Informationen zusammengestellt.

„Die Partner in den ,Wir lesen’-Bildungsprojekten haben eine Doppelrolle“, erklärt Kühnle. Einerseits bezahlen sie die Zeitungen, die die Kita-Kinder oder bei „Wir lesen junior und intensiv“ die Schülerinnen und Schüler bekommen. Andererseits beteiligen sie sich inhaltlich: Sie bieten den Kindern spannende Themen aus ihren Arbeitsbereichen an, über die sie auch recherchieren und berichten können.

Finanzen, Gesundheit, Technik

Die Volks- und Raiffeisenbanken Ulm/Alb-Donau wollen das Projekt nutzen, um Kinder an Finanzthemen heranzuführen. Die AOK Ulm-Biberach verknüpft ihr Kita-Gesundheitsprogramm „Jolinchen Kids“ mit „Wir lesen“. Im Mittelpunkt des Programms stehen Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden. Um dem Fachkräftemangel in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen entgegenzuwirken, gibt es bei der IHK Ulm die Initiative „Faszination Technik“.

Angebote für die älteren Kinder machen etwa die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, die ja per se ein großes Themenangebot haben: Nachhaltigkeit, Energieberatung, Mobilität sowie ökologische Flächenbewirtschaftung. Die Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen verknüpft das Netzwerk Wirtschaft-Schule Neu-Ulm mit „Wir lesen“, geboten werden Finanzcoachings sowie Einblicke in interessante Firmen oder Start-Ups.

Liqui Moly zum ersten Mal dabei

Der Ulmer Schmierölhersteller Liqui Moly ist in diesem Schuljahr zum ersten Mal Projektpartner von „Wir lesen“. Das Unternehmen ist seit Jahren Zeitungspate für mehrere Schulen und wolle das Engagement in diesem Bereich ausweiten, sagt Katharina Kühnle. So konnten 20 Klassen aus weiterführenden Schulen teilnehmen, die auf der Warteliste standen. Dafür sei sie sehr dankbar.

Anlass des Engagements ist es stets, die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen zu steigern. Katharina Kühnle: „Es verbindet alle Projektpartner, dass ihnen dieses Thema ein großes Anliegen ist.“ Während der Pandemie sei ja noch einmal sehr deutlich geworden, wie wichtig Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche ist. „Sie werden in Social-Media-Kanälen täglich mit gezielter Desinformation und Fake News konfrontiert.“