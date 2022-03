Die Umwelt und die Natur sind in jedem Alltag präsent, aber man nimmt sie gar nicht wahr. Vor der Corona-Pandemie wurde schon über die Probleme geredet, dass all der Müll nicht dort landet, wo er letzten Endes sein sollte, sondern einfach in der Umwelt liegen bleibt.

Corona und die Lockdowns haben die Menschen dazu gebracht, zuhause zu bleiben und so wenig wie möglich rauszugehen. Alles, was man in den Supermärkten kaufen kann, ist in Plastik verpackt. Und auch vieles, was durch den Lockdown „to go“ bestellt oder abgeholt wurde, ist in Plastik verpackt. Durch das viele Bestellen, weil man nicht mehr vor Ort gegessen hat, wurde noch mehr Abfall produziert als zuvor. Der Müll war dann zwar im Mülleimer, ist aber mehr geworden.

Masken landen im Müll

Dazu kommt das Tragen der Masken, welche in der Regel nach einmaligem Gebrauch wieder weggeworfen werden. Mittlerweile gehen die meisten wieder zur Arbeit und in die Schule und müssen sich dabei beinahe täglich testen, wodurch der Plastikmüllverbrauch weiter stark steigt.

Das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist stark gesunken, denn viele meinten, die Ansteckungsgefahr sei ihnen im Bus, in der Straßenbahn oder im Zug zu hoch. Durch das wieder vermehrte Autofahren gibt es mehr Abgase als im Lockdown.

Mehr Müll, mehr Abgase

Folge: Durch Corona sind das Müll- wie auch das Abgasproblem gestiegen, und es wird wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder sinken. Das Testen und die Masken machen dabei einen großen Unterschied. Man sollte also versuchen, nicht unnötig Masken wegzuschmeißen oder unnötig viele Tests umsonst machen.