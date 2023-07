Das Biberacher Schützenfest ist eins der größten Volksfeste in Oberschwaben, zehn Tage lang feiern die Biberacher und ihre Gäste dabei . Zum Abschluss zieht die Polizei nun Bilanz. Und die fällt dieses Jahr eher durchwachsen aus. Zwar sprechen die Ordnungshüter davon, dass „die Besucher größtenteils unbeschwert feiern“ konnten. Doch sie blickt auch auf zwei „öffentlichkeitswirksame Straftaten“ zurück. Die Rede ist zum einen vom Vorfall am Freitag, 21.7. Ein 29-jähriger Besucher des Fests soll dabei einen 37-Jährigen m it einer Machete angegriffen und verletzt haben. Am frühen Morgen des letzten Schützenfest-Tages, am 23. Juli, stach dann ein 23-Jähriger im Rahmen einer Schlägerei mit einer abgebrochenen Glasflasche auf einen 25-Jährigen ein.