Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend (18.4.) in Ulm gegen mehrere geparkte Autos gefahren und anschließend auf der Polizeiwache ausgerastet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann mit seinem VW gegen 23.15 Uhr in der Straße Eichenhang unterwegs, wo sein Wagen die ersten beiden Autos touchierte. Statt sich um den Schaden zu kümmern, sei der Mann einfach weitergefahren.

Der 42-Jährige fuhr laut Polizei über die Heidenheimer Straße Richtung Innenstadt. Zwischen dem Rechbergweg und dem Werdenbergweg habe er noch weitere geparkte Autos beschädigt. Doch dann war Schluss – der VW war nicht mehr fahrtauglich. Als die Polizei eintraf, saß er noch in seinem kaputten Auto.

Die Beamten hätten ihn aus dem Wagen geholt, dabei habe sich der 42-Jährige gewehrt. Schließlich legten die Polizisten ihm Handschellen an.

Betrunkener Autofahrer verursacht 60.000 Euro Schaden

Auf dem Revier wurde schnell klar, dass der Mann Alkohol getrunken hatte, der Test war positiv. Ob er deswegen die Unfälle verursachte, müsse noch geklärt werden, eine Blutprobe werde noch analysiert.

Der Unfallverursacher hat nicht nur sein Auto beschädigt, sondern verhielt sich auf der Polizeiwache weiterhin aggressiv. Er habe nach mehreren Polizisten geschlagen und sie beleidigt. Ob die Schläge die Polizisten trafen, ist unbekannt. Schließlich wurde der Mann an Angehörige übergeben.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 60.000 Euro. Drei nicht mehr fahrbereite Autos mussten abgeschleppt werden. Ebenfalls drei Unfälle konnte die Polizei nach eigenen Angaben zweifelsfrei dem 42-Jährigen zuordnen. Ob er vier weitere Autos ebenfalls beschädigte, muss noch ermittelt werden.

Die Polizei warnt davor, betrunken Auto zu fahren