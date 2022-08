Wo sich Tiefgaragen erstrecken, wo Kanäle und Leitungen im Boden liegen, da können keine Bäume Wurzeln schlagen. Oder zumindest nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Also werden in Ulm Bäume meist nur dort gepflanzt, wo sie der Infrastruktur nicht in die Quere kommen. Wenn es nach Baubürgerme...