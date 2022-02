Bedrohung an Schule

Nach dem großen Polizeieinsatz an der Ulmer Schule am Mittwoch folgt das Auseinandersetzen. Schulleiterin Lutz kümmert sich mit einem Krisenstab, wie der Vorfall für alle Beteiligten aufzuarbeiten ist. So ging die Schule mit dem Amok-Verdacht um.