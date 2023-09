Im Frühjahr hatte es wegen des Glasfaser-Ausbaus in der Frauenstraße, der Hafengasse und der Breiten Gasse Proteste gegeben. Deshalb hatte die Stadtwerke Ulm Netze GmbH im Juni die Bauarbeiten über die Sommermonate gestoppt . Jetzt geht es weiter. „Die Durchführung der Arbeiten außerhalb der Sommermonate stellt für die lokalen Geschäfte und Restaurants eine geringere Belastung dar“, heißt es in einer Mitteilung der SWU. In den Streit hatte sich auch die Stadt eingemischt. Nach Gesprächen mit Einzelhandel und Gastronomie hatte man diesen Kompromiss gefunden.

Bauarbeiten in der Hafengasse starten am Montag

Am Montag, 25.9.2023, geht es nun weiter. Für zwei Wochen in der Hafengasse, von der Frauenstraße bis zur Hausnummer 28. An den Seiten ist ein Streifen für Fußgänger und Radler frei, Geschäfte und Häuser bleiben die ganze Zeit erreichbar. In der Frauenstraße wird der Gehweg ab Kreuzung Hafengasse in Richtung Kornhausgasse für zehn Meter gesperrt. Fußgänger und Radler bekommen einen Teil der Fahrbahn.

Vom 9. bis 22. Oktober wandert die Baustelle in der Hafengasse bis zur Nummer 24, anschließend bis 5. November von der Nummer 24 bis Kreuzung Breite Gasse.