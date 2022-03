Es ist nicht wenig, was das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Bauplatzvergabeverfahren der Stadt in Jungingen bemängelt. So zu lesen auf rund 30 Seiten in umständlichem Juristen-Deutsch, auf denen begründet wird, warum das Gericht den Klägern, einem Ehepaar, recht gegeben hat.

Enttäuschung für ...