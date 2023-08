Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) hat entschieden , dass der Paragraf 13b Baugesetzbuch gegen Europarecht verstößt. Gemeinden und Landratsämter prüfen derzeit , was das Urteil für die nach 13b ausgewiesenen Baugebiete bedeutet (wir berichteten ). Was die kritischen Töne zum BVG-Urteil angeht, meldet sich nun der BUND Regionalverband Donau-Iller zu Wort.

Der Paragraf 13b BauGB sei 2017 beschlossen worden, um in Ballungsräumen mit Wohnungsnot vor allem für Geflüchtete und Menschen mit wenig Einkommen schnell Wohnraum zu schaffen. „Im ländlichen Raum, zu dem die Kreise Alb-Donau und Biberach gehören, wurde dieser Paragraf jedoch von vielen Bürgermeistern dazu genutzt, Baugebiete für Einfamilienhäuser mit großen Grundstücken auszuweisen“, schreibt BUND-Regionalgeschäftsführerin Jana Rettig.

Wohngebiete für Einfamilienhäuser lindern allerdings nicht die Wohnungsnot in Ballungsräumen, so Rettig weiter: „Sie bieten Wohnraum für eine sehr kleine Gruppe gut verdienender Menschen.“ Die Kosten für die Erschließung, Energieversorgung und ÖPNV-Erschließung solcher Gebiete trage allerdings die Allgemeinheit. Fraglich sei, wo da die soziale Gerechtigkeit bleibe. „Ganz zu schweigen davon, Verantwortung zu übernehmen für einen Fortbestand unserer Artenvielfalt, für den Schutz unseres Klimas und damit für das Überleben kommender Generationen.“

Für die Natur katastrophal

13b-Baugebiete sind eine Katastrophe für die Natur, findet Rettig, weil ohne Umweltprüfung und ohne Ausgleichsmaßnahmen wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen dauerhaft verloren seien. Nicht nur Lebensräume für Flora und Fauna würden verschwinden, sondern auch wichtige Ackerböden würden verbaut.

Rettig: „Wer eine nachhaltige Stadt- und Gemeindeentwicklung voranbringen möchte, entwickelt seine Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan, treibt die Innenentwicklung voran, bietet gemischte Wohnformen, auch für ältere und weniger gut verdienende Menschen an und schafft für versiegelte Flächen einen Ausgleich für die Natur.“ Der BUND Regionalverband Donau-Iller werde alle Paragraf-13b-Verfahren, die in der Region noch anhängig sind, rügen, „sodass diese in ein reguläres Verfahren wechseln müssen und dadurch hoffentlich viele Lebensräume für unsere Natur, aber auch für uns Menschen erhalten bleiben“.