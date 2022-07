Für die Rocker der Band Jesus George sei ihr Auftritt am Schwörmontag das Highlight des Jahres, sagt Sänger James Nägele. Dieses Jahr spielt die sechsköpfige Band im Biergarten des Roxy Ulm.

Die Ulmer Rockband sei schon so oft am Schwörmontag aufgetreten, sie haben „definitiv den Überblick verloren“, sagt Nägele. Für Werner Papak ist es jedoch erst der zweite Auftritt an einem Schwörmontag mit Jesus George. Der 53-Jährige sei das „Nesthäkchen“ der Band und habe gedanklich schon auf den Auftritt am Ulmer Stadtfeiertag hingefiebert. Ganze zwanzig Jahre lang sei er Fan der Ulmer Rockband gewesen. „Ich habe mir immer gedacht, es wäre so geil, mit den Jungs hier zu spielen.“

Am Schwörmontag 2021 stand er dann endlich mit ihnen auf der Bühne. „Wahnsinn!“, beschreibt er das Gefühl.

Schwörmontag 2022 im Roxy: Diese Lieder werden gespielt

Bei Jesus George wird es rockig. „Good old Rock ‚n‘ Roll“, Alternative und Punk spielen die Musiker. Songs wie „Leaving on a Jetplane“ von John Denver und „The Passenger“ von Iggy Pop darf das Publikum im Roxy erwarten. Mehr möchten die Musiker zu den Songs am Schwörmontag aber nicht verraten. „Das wird alles eine Überraschung“, sagt Nägele.

Im Video stellen sich Werner Papak und James Nägele von Jesus George vor.

Direkt nach dem Nabada geht das Open-Air-Konzert der Band los. Neben Papak und Nägele werden Sänger Dietmar Rudolf, Schlagzeugspieler Franz Nägele, Bassist Chris Baier und Gitarrist Jörg aka „Stunke“ Runckel auf der Bühne stehen.

