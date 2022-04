Die „Neue Apotheke“ kehrt zurück: mit dem alten Namen, an den alten Standort, aber doch in ein ganz neues Haus. Alfred Rohmer, seine Tochter Marion Bäumlisberger und deren Mann Dominic, alle drei Apotheker, eröffnen am Montag in der Bahnhofstraße 13. Das Bauvorhaben war nicht nur für die ...