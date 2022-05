Freitag, der 13. Mai. In Ulm macht der Tag des Unglücks seinem Ruf alle Ehre. Zumindest wenn es um Reisen mit Bus und Bahn geht. Aktuell kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen, weil es eine Störung an einer Weiche der Deutschen Bahn geben soll.

Zugausfälle und Verspätungen am Bahnhof in Ulm

Die aktuelle Meldung in der App der Deutschen Bahn zeigt für viele Verbindungen aktuell eine Warnung:

Bauarbeiten: Auf der Strecke Mörfelden - Groß Gerau-Dornberg kommt es zu Verspätungen in beide Richtungen im Fernverkehr.

In Richtung Süden, beispielsweise München, scheint es noch Verbindungen zu geben, alle Züge in Richtung Stuttgart oder auch Frankfurt scheinen sich aufgrund der Störung allerdings zu verspäten oder gar auszufallen. Es gibt Durchsagen am Bahnhof: Fahrgäste hätten die Möglichkeit, zumindest wieder zurück nach München fahren, oder ihre Fahrt morgen fortzusetzen.

Auch Busse und Straßenbahn überlastet

Ein Leser der SÜDWEST PRESSE berichtet außerdem, auch bei Bussen und Straßenbahnen käme es zu Verspätungen. Es habe einen Unfall bei der Straßenbahn gegeben. Die Busse in der Innenstadt seien daher an diesem Freitag völlig überlastet.