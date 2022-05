Die Inflation ist und bleibt hartnäckig hoch. Das Leben wird immer teurer – auch das täglich Brot. Den Kunden dürfte es bereits aufgefallen sein: Viele Bäckereien in Ulm und Neu-Ulm haben in den vergangenen Wochen aufgeschlagen. Das verdeutlicht sich unter anderem am Brezel-­Preis.

Er hat sich...