Nach dem Badeunfall in Langenau werden nun Mitarbeitende des Nau-Bads den Vorfall untersuchen. Das teilte das Bad auf Anfrage mit. Was passiert ist: Am Sonntag war ein Mann gegen 13.30 Uhr vom Dreier-Sprungbrett des Freibads in der Wörthstraße gesprungen und anschließend nicht mehr aufgetaucht, w...