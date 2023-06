Der Backbube – in Ulm und Neu-Ulm vielen ein Begriff, vor allem denen, die selber gerne backen. Am Freitag (9.6.) zeigt Markus Hummel wieder seine Backkünste im ARD Buffet. Bei seinem letzten Auftritt, am 14. April, backte er vor laufender Kamera einen Zebra-Kuchen – eine Art Marmorkuchen. „D...