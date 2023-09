Droht jetzt wieder Stau in Ulm vor und nach dem Westringtunnel? Grund für die Frage, ist eine mehrtägige Sperrung des Tunnels auf der viel befahrenen B28. Gesperrt wird in der letzten Septemberwoche ab Montag, dem 25.09.2023. Die gute Nachricht: Die nötigen Bauarbeiten, die Grund für die Sperrungen sind, finden jeweils nur nachts statt. Darum ist auch der Westringtunnel an den betroffenen Tagen nur zwischen 21 und 5 Uhr gesperrt.

Wo genau und wie lange wird der Westringtunnel in Ulm gesperrt?

Es stehen Bauarbeiten im Tunnel auf der B28 zwischen dem Kreisverkehr am Blaubeurer Tor in Ulm und der Adenauerbrücke nach Neu-Ulm an. Und um diese ordentlich durchführen zu können, ist eine mehrtägige Sperrung jeweils nachts wie folgt nötig:

die Weströhre in Fahrtrichtung Süd/Neu-Ulm wird komplett gesperrt

die Oströhre in Fahrtrichtung Nord/Dornstadt wird halbseitig gesperrt

Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Bauarbeiten in der Nacht auf Freitag, den 29.09., abgeschlossen werden. Somit wäre der Westringtunnel am letzten Septemberwochenende wieder frei.

Die nächtlichen Sperrungen des Westringtunnels im September 2023

Wann genau soll der Westringtunnel im September 2023 nachts gesperrt? Hier die fünf geplanten Sperrungen in der Übersicht:

Sonntag, 24.09., 21 Uhr bis Montag, 25.09., 5 Uhr

Montag, 25.09., 21 Uhr bis Dienstag, 26.09., 5 Uhr

Dienstag, 26.09., 21 Uhr bis Mittwoch, 27.09., 5 Uhr

Mittwoch, 27.09., 21 Uhr bis Donnerstag, 28.09. 5 Uhr

Donnerstag, 28.09., 21 Uhr bis Freitag, 29.09., 5 Uhr

Warum der Westringtunnel auf der B28 in Ulm gesperrt ist

Warum wird der Westringtunnel überhaupt gesperrt? In einer Mitteilung der Stadt heißt es dazu: „Bei der Maßnahme wird die Galerie zwischen Ost- und Weströhre am Südportal baulich verschlossen“. Aber warum wird das überhaupt gemacht? Es sei aus verkehrstechnischen und brandschutztechnischen Gründen nötig, die Öffnungen mit Stahlbauteilen zu verschließen.

Wartung des Westringtunnels und außerplanmäßige Sperrung