Ein Fahrzeug auf einem Autobahnparkplatz an der A8 bei Dornstadt hat am Samstag für Aufsehen gesorgt: Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr der „verdächtige PKW“ am Samstagnachmittag gemeldet. Er wies mehrere Beschädigungen auf, das Fenster war offen und ein Müllsack klemmte in der Tür. Zudem...