Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist auf der Autobahn A8, in Fahrtrichtung München, bei Laichingen in Höhe Widderstall in der Nacht auf Freitag (06.10.) ein BMW komplett ausgebrannt. Der rechte Fahrstreifen musste daraufhin gesperrt werden. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt. Verletzte gab es laut Polizei keine.

Weitere Informationen folgen.