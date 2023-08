Nach der allerersten Schrecksekunde hat Julia Ungerer einfach gehandelt – „ohne groß nachzudenken“, wie die 25-Jährige selber sagt. Und vor allem, ohne sich zu fürchten. Damit hat sie ihrer Vermieterin das Leben gerettet, im wahrsten Sinn des Wortes. Für ihren mutigen und selbstlosen Einsatz wurde sie jetzt mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Am 4. Oktober vergangenen Jahres schreckte Ungerer am frühen Morgen aus dem Schlaf: Der Feuermelder schrillte. „Ich hatte damals Corona und richtig Fieber, da musste ich mich erst orientieren“, erinnert sich die junge Frau. Dennoch realisierte sie rasch, dass der Alarm nicht aus ihrer eigenen Wohnung kam, sondern aus der ihrer Vermieterin über ihr. Schon im Flur, auf der Treppe nach oben, roch sie den Rauch – es war also kein Fehlalarm, wie es ihn schon gegeben hatte.

Der Rauch als graue Wand hinter der Wohnungstür

„Ich wusste, dass meine Vermieterin die Angewohnheit hat, nachts ihre Wohnungstür abzuschließen und den Schlüssel abzuziehen. Aber wir hatten besprochen, wo der Ersatzschlüssel für Notfälle ist“, berichtet Julia Ungerer. Mit dem Zweitschlüssel öffnete sie die Wohnungstür – und sah „eine Wand von grauem Rauch“, sonst nichts. Auf ihre Rufe antwortete die Seniorin zunächst nicht.

Ungerer betrat den verqualmten Flur und machte sich auf die Suche. Bald hörte sie ein schwaches „Hier, Hilfe“ der Mittachzigerin. Sie fand die Frau, brachte sie nach draußen und alarmierte die Feuerwehr. „Erst im Nachhinein habe ich gedacht, dass es wohl ein bisschen dumm war, einfach in die verrauchte Wohnung zu gehen“, findet die 25-Jährige. Aber andererseits: Ihre Vermieterin war nicht gut zu Fuß und obendrein lungenkrank – sie brauchte fraglos Hilfe.

Achtsame Gemeinschaft zweier Frauen in einem Haus

In den knapp drei Jahren, die Julia Ungerer dort in Altwiblingen schon zur Untermiete wohnte, hatte sich zwischen den beiden Frauen eine nette Hausgemeinschaft entwickelt: Die ältere Dame freute sich über die Gesellschaft der Jüngeren, die von Beruf Bestatterin bei der Stadt Ulm ist.

Weil diese gerade Corona hatte, hatte sie Angst, die Ältere anzustecken. „Im Reflex hatte ich aber meine FFP2-Maske aufgesetzt, die an der Tür hing.“ Diese Maske schützte nun ihrerseits die Retterin vor dem gefährlichen Rauch, in dem sich zahlreiche Giftstoffe befinden. Das bestätigte Andreas Hörmann, der damalige Einsatzleiter der Feuerwehr aus Wiblingen, nun bei der Ehrung im Ulmer Rathaus. „Manchmal reicht schon ein einziger Atemzug, um tödlich zu sein“, beschrieb der erfahrende Feuerwehrmann die Gefahr.

Auslöser des Feuers war wohl ein technischer Defekt

Die Wehrleute kamen an dem Morgen auch rasch und löschten das Feuer, das in der Küche der Vermieterin ausgebrochen war. Auslöser war wohl ein technischer Defekt gewesen. Die obere Wohnung war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, aber Julia Ungerer konnte noch am selben Tag wieder in ihre zurück.

Erst die Reaktionen von der Familie und von Freunden haben Julia Ungerer „zum Nachdenken gebracht“ über all die Gefahren, die an jenem Morgen lauerten, auch für sich selbst. „Was wäre passiert, wenn ich den Schlüssel nicht gefunden hätte? Wie weit wäre ich hineingegangen?“

Auszeichnung für ihren mutigen selbstlosen Einsatz

Für ihren mutigen und selbstlosen Einsatz hat Julia Ungerer am Donnerstag von OB Gunter Czisch die Rettungsmedaille des Landes, eine Urkunde sowie eine Ehrengabe von 250 Euro ausgehändigt bekommen. „Sie haben Zivilcourage bewiesen und sind ein Vorbild für andere“, sagte der OB in seiner Laudatio. Auch Feuerwehrmann Röhrle und Wolfgang Gerke von der Polizei lobten die junge Frau für ihren „wirklich lebensrettenden“ Einsatz, der Respekt verdiene und beispielhaft sei.

Miteinander feiern können die beiden Frauen die Auszeichnung leider nicht, denn die Vermieterin ist in der Zwischenzeit verstorben.