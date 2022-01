Im Alb-Donau-Kreis sind am Sonntag weitere Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Das hat das Landratsamt am Wochenende mitgeteilt. Zusätzlich zur landesweit gültigen Alarmstufe II gilt nun eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für ungeimpfte, nicht genesene Menschen. Ausgelöst wurde die Ve...