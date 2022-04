Mit der Forderung nach einer europäischen Friedensordnung und für ein Europa der Abrüstung ruft die Friedensbewegung für den Samstag zu einem Ostermarsch in Ulm auf. In Anknüpfung an eine lange Historie, die bis zur Wiederbewaffnung Westdeutschlands in den 50er Jahren reicht, wollen die Organis...