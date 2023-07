Die Tat ereignete sich am Sonntag (16. Juli), am Donnerstag ist die Polizei an die Öffentlichkeit gegangen. Demnach begab sich ein 27-Jähriger am Sonntag eigenständig in eine Klinik. Dort gab der Verletzte an, von einem Unbekannten am Donauufer mit einem Messer attackiert worden zu sein.

Zeuge kommt Opfer nach Messerangriff zu Hilfe

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 18 Uhr zwischen den beiden Männern beim Ziegelländeweg zu einer Rangelei gekommen sein. Dabei verletzte ein Unbekannter den 27-Jährigen wohl mit einem Messer. Ein unbekannter Zeuge soll dem blutenden 27-Jährigen ein Handtuch gegeben haben.

Die Kripo sucht nun nach dem Täter: Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und trug ein kariertes Hemd. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0731) 1880 entgegen.