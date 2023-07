Ein Bundespolizist ist am Sonntagvormittag (23.07.2023) in Ulm von einem 33-Jährigen in die Hand gebissen worden. Der Biss war nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe an Fehltritten, die sich der Mann an jenem Tag geleistet hatte.

Der 33-jährige Ulmer und seine 35-jährige Begleiterin mit Wohnsitz in Italien waren mit dem ICE unterwegs von München nach Ulm. Als sie vom Zugpersonal kontrolliert wurden, konnten sie keinen gültigen Fahrausweis vorlegen. Statt sich der Strafe zu stellen, wurden sie aufbrausend und verhielten sich laut Polizei unkooperativ. Die Zugbegleiter wussten sich nicht anders zu helfen, als die Bundespolizei zu alarmieren, die in Ulm den Zug betrat und nach dem Pärchen suchte.

Ohne Hose mitten bei der Sache

Die beiden hielten sich im hinteren Teil auf - und die Polizisten stauten nicht schlecht, denn offenbar „nahmen die beiden Reisenden gegenseitige sexuelle Handlungen an sich vor“, wie es im Polizeibericht hieß. Zumindest der Mann habe keine Hose mehr angehabt, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Auch bei den Polizisten verhielt sich das Duo extrem unkooperativ und wehrte sich aufs Heftigste, als es aus dem Zug gebracht und vorläufig festgenommen wurde. Beide mussten mit Handfesseln fixiert werden. Vor allem der 33-Jährige wehrte sich heftig, er trat nach einem der Polizeibeamten und biss ihn schließlich sogar in die Hand. Der Handschuh des Polizisten verhinderte Schlimmeres, der Beamte wurde jedoch leicht verletzt.

Hinweise auf Drogenkonsum

Das Duo musste mit auf die Wache der Ulmer Bundespolizei. Man habe Hinweise, dass bei dem Pärchen Drogen im Spiel gewesen seien, so ein Sprecher der Behörde. Die Ermittlungen laufen noch. Nachdem sich beide in der Zelle beruhigt hatten und ihre Personalien festgestellt wurden, kamen der Mann und die Frau wieder auf freien Fuß. Ihnen droht jetzt eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und nicht zuletzt Erregung öffentlichen Ärgernisses.