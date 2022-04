Christen aller Konfessionen gedenken an Karfreitag dem Leiden und Sterben Jesu Christi am Kreuz. Der Karfreitag wird deshalb auch „stiller Freitag“ genannt und gehört zur österlichen Dreitagefeier, die mit dem letzten Abendmahl an Gründonnerstag beginnt und mit der Auferstehung in der Oster...