Am Dienstagabend war klar: Die Alarmstufe wird von Mittwoch an aktiv. Noch am Dienstagabend schrieb deswegen Anja Prinz-Kanold, Schulleiterin der Martin-Schaffner-Schule an die Eltern der Grundschüler, den Kindern bitte Masken mitzugeben. Das ist die größte Auswirkung für Schulen, nämlich dass ...