Die Alb mit ihren Gipfeln, Ebenen und dem schönen Trauf; die Auwälder und Wiesen entlang der Donau und Iller; dazu einige Seen, Täler, Riedflächen und das Alpenvorland: Nur wenige Regionen sind landschaftlich so abwechslungsreich wie das Gebiet, in dem die Landkreise Neu-Ulm und Alb-Donau liegen...