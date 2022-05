Hunderte Schülerinnen und Schüler vom Anna-Essinger-Gymnasium und der Essinger-Realschule laufen vom Kuhberg in Richtung Marktplatz. Unterwegs schließen sich Schüler an wie am Scholl-Gymnasium oder an den Hildegard-Schulen. Jugendliche haben Schilder in Blau-Gelb dabei, mit Botschaften wie „Pe...