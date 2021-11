Ich habe mein Leben immer selbst gemeistert und für meine Familie gesorgt“, sagt Nicole M. (Name geändert). Es falle ihr schwer, um Hilfe zu bitten. Doch allmählich wisse sie nicht mehr weiter.

Im September spürte sie während ihrer Nachtschicht in einem Pflegeheim einen Knoten in ihrer rechten Brust. Sie ging zum Arzt, war aber nicht sonderlich beunruhigt. Auch nicht, als der Krebs diagnostiziert wurde. „Ich dachte, der Tumor wird wegoperiert, dann ist alles gut und ich geh’ wieder arbeiten“, sagt die 43-Jährige. Denn sie wollte unbedingt finanzielle Einbußen durch Krankengeld vermeiden. Schließlich ist sie mit ihrem nicht gerade üppigen Gehalt Hauptverdienerin der Familie, der Mann bringt als Kraftfahrer etwas weniger heim als sie.

Doch sie musste nach einem viertägigen Versuch einsehen: Tagsüber Strahlentherapie und nachts Arbeit – das verträgt sich nicht. Ihr Mann, der ebenfalls nachts arbeitet, kann sie nicht zur täglichen Therapie in die Klinik fahren. Da sie selbst noch keinen Führerschein hat, gehen zehn Euro pro Wochentag fürs Taxi drauf. Denn die Familie wohnt etwas abgelegen.

Als die Tochter samt zwei Kleinkindern nach der Trennung von ihrem Partner wieder zu den Eltern gezogen war, brauchte die Familie eine größere und trotzdem bezahlbare Wohnung. „Wir sind immer weiter aufs Land rausgezogen“, sagt Nicole M.

Rund 40 Kilometer legt sie zurück zu ihrem Arbeitsplatz – mit öffentlichen Verkehrsmitteln benötigt sie dafür zweieinhalb Stunden. Deshalb fuhr ihr Mann sie zum Pflegeheim und holte sie nach seiner eigenen Nachtschicht wieder ab. Die Folgen: 400 Euro Spritgeld im Monat und ein „dauerübermüdeter Mann“. Doch es ging alles irgendwie.

Angst vor „bösen Rechnungen“

„Wir sind froh, ein Dach überm Kopf und abends ein Essen auf dem Tisch zu haben“, sagt Nicole M. Die große Wohnung mit Garten sei gerade in der Zeit des harten Lockdowns ein Segen gewesen. Die 43-Jährige hatte vor, sich tagsüber verstärkt mit um die drei- und sechsjährigen Enkelkinder zu kümmern, da die Tochter einen Fernkurs zur Ausbildung als Betreuungskraft in der Altenpflege belegt hat. Damit möchte sie demnächst beginnen, denn bislang lebt sie von Hartz IV und Unterhaltsvorschuss. Doch es ist fraglich, ob der Plan aufgeht.

Die Krebstherapie koste sie viel Zeit, Kraft und Nerven, sagt Nicole M. „Ich habe immer Angst, dass eine böse Rechnung ins Haus flattert“, sagt sie – wie im vergangenen Jahr die Heizkosten-Nachzahlung, die sie jetzt endlich abgestottert habe.

Ihr Traum wäre ein eigenes, günstiges Fahrzeug, mit dem sie selbstständig zur Arbeit kommt, sobald sie den Führerschein in der Tasche hat. Denn das steht für sie fest: Sie möchte so schnell wie möglich wieder arbeiten. „Sonst fällt mir hier die Decke auf den Kopf.“ Sie liebe die Nachtschichten im Heim und dessen Bewohnerinnen und Bewohner.

Wenige Tage, nachdem sie ihre Geschichte erzählt hat, trifft die Familie der gefürchtete Schlag: Als der Mann in der Nacht auf Dienstag zur Arbeit fahren will, macht sein in die Jahre gekommenes Auto keinen Mucks mehr. „Werkstatt ist nicht möglich, da nicht zu bezahlen“, stellt sie fest und fügt in resignierendem Unterton hinzu: „So läuft das Leben bei uns.“ Zum Glück habe ein Bekannter angeboten, den kaputten Audi wieder fahrbereit zu machen und sein eigenes Auto ein paar Tage leihweise zur Verfügung gestellt.