So langsam sollten auch diejenigen in die Puschen kommen, die bis jetzt nur aus taktischen Gründen stille Beobachter auf der Versteigerungs-Website gewesen sind. Denn am Sonntag, 12. Dezember, endet die Benefiz-Auktion.

Zu den wertvollsten Losen gehört der neue Renault Twingo, der Gutschein für eine neue Haustüre und ein tipp-topp dastehender 25 Jahre alter Ford Escort. Und ein neues E-Bike gibt es auch.

Vom neuen Handy über Genuss-Kisten und Friseurgutscheine bis zu Spielen ist jede Menge zu haben, was sich auch unterm Christbaum gut macht. Sogar ein Sessel mit Motor will ersteigert werden, bei dem man sich per Knopfdruck von der Sitz- in die Ruheposition bringen kann.