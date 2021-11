Das Schaufenster für den Shop der Aktion 100 000 und Ulmer helft kann im Internet besichtigt werden: Unter www.aktion100000.de/shop sind die Waren abgebildet und genau beschrieben. Das Schöne daran ist: Bis auf ganz wenige stammen sie alle aus regional-/lokaler Produktion und sind oft auch von Menschen mit Handicap gefertigt. Alle Käuferinnen und Käufer unterstützen damit gemeinnützige Projekte in Ulm/Neu-Ulm und den angrenzenden Landkreisen.

Backbrett und Taschenbaum

So wird der Holzschemel aus Buchenholz zum Beispiel von der Werkstatt des Reha-Vereins und der Lebenshilfe gefertigt. Weil Taschen auf dem Boden leicht dreckig werden, haben wir auch einen Taschenbaum aus Holz im Angebot. An seinen Ästen befestigt, sind Taschen gut aufgeräumt. Auch der Ulmer Spatz im Berblinger-Look und der Spar-Spatz mit Schlitz stammen aus der Reha-Holzwerkstatt. Die klassischen Backbretter dagegen sind von der „anderen baustelle“, die benachteiligten Jugendlichen den Einstieg ins Berufsleben erleichtert.

Löwenmensch und Ulmer Motive

Auch der in diversen Varianten hergestellte Löwenmensch ist erhältlich – mit silberner und goldener Oberfläche oder aber in „Rostoptik“. Wer Ulmer Motive liebt, bekommt sie farbenfroh auf Regenschirmen und Tassen. Außerdem gibt es Gutscheine für den CAP-Markt der Lebenshilfe und Silber-Anhänger von Alfonso Anzivino in Form von Spatz, Münster, Schneider von Ulm und Kloster Wiblingen.

Info Die Produkte gibt es in der „Donauwelle“, dem Inklusions-Laden des Reha-Vereins (Fischergasse 15, Ulm). Öffnungszeiten: Di-Fr (11-18 Uhr),

Sa (11-17). Auch das Aktions-Büro hat sie vorrätig in der Schaffnerstr. 24.

Öffnungszeiten: Mo-Do (10-15 Uhr),

Fr (10-12). Tel. (0731) 156-201,

www.aktion100000.de/shop