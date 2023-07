Bundesweit 250 Park-and-Ride-Plätze hat der Auto Club Europa (ACE) eigenen Angaben zufolge unter die Lupe genommen und anhand der Kriterien „Angebot und Ausstattung“, „Sicherheit“, „Barrierefreiheit“ und „zusätzliche Mobilitätsangebote“ gecheckt. Darunter waren auch drei Ulmer P+R-Plätze: im Sciencepark II, am Schulzentrum Kuhberg und an der Donauhalle. Fazit des ACE: Sciencepark und Donauhalle schneiden befriedigend beziehungsweise gut ab, der Kuhberg fällt durch.

Der Park-and-Ride-Platz in der Wissenschaftsstadt habe in den Kategorien Sicherheit und Barrierefreiheit gepunktet, heißt es. Einen Extrapunkt gab es für die Fahrradweganbindung, leider fehle eine Möglichkeit, das Fahrrad sicher unterzustellen. Zudem fehle es neben Bus und Tram an weiteren Mobilitätsangeboten.

Den P+R-Platz am Schulzentrum Kuhberg enttäuschte die Tester. Zwar gebe es dort flächendeckende Beleuchtung und einen festen Straßenbelag, doch mangele es an der Barrierefreiheit und an zusätzlichen Mobilitätsangeboten. Zudem sei der Platz bei der Begehung verschmutzt gewesen. „Insgesamt fallen die Mängel zu stark ins Gewicht, sodass der Platz den Test nicht besteht.“

Primus ist der P+R-Platz Donauhalle. Er besteche durch Extras wie E-Lade-Infrastruktur oder eine barrierefreie Toilette. Zudem punkte er in der Kategorie Sicherheit. Nur Carsharing-Angebote fehlten noch.