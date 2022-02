Ein 33-jähriger Mann kurdischer Abstammung soll in die Türkei abgeschoben werden und befindet sich aktuell im Hungerstreik. Wie die Familie erklärt, habe der in Ulm geborene M. Tunc keine Verwandtschaft in der Türkei und spreche auch kaum die Sprache. Die Familie sei wegen der herrschenden polit...