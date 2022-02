Eigentlich wollte die Frau am frühen Donnerstagabend nur durch den Weststadtpark in Ulm gehen. Doch unvermittelt wurde die 40-Jährige dort von einem Mann angesprochen. Erst versuchte sie ihn zu ignorieren, doch der Mann fing völlig grundlos an sie zu beschimpften und spuckte sie schließlich auch...