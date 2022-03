Tausende waren es nicht mehr, nurmehr hunderte: Am Montagabend haben sich einmal mehr die so genannten „Spaziergänger“ in Ulm und Neu-Ulm auf den Weg gemacht, um wieder unangemeldet gegen die Corona-Politik und das Impfen zu protestieren. Doch diesmal war es eine überschaubare Menschenmenge.

