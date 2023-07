Wer in einer WG lebt, kennt das Problem: Man muss ganz dringend Wäsche waschen, weil keine einzige saubere Socke mehr in der Schublade zu finden ist. Oder weil man für den wichtigen Arbeitstermin am nächsten Tag unbedingt die noch dreckige Bluse braucht. Aber: Die WG-Waschmaschine, meist ein ält...