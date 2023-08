Am zweiten Ulmer Drehtag beim Perfekten Dinner gab es das zweite Gewitter: diesmal nicht während des Essens, wie bei Kandidatin Katharina an Tag 1 . Doch während Kandidat Sam in seiner Neu-Ulmer Wohnung mit Münster- und Donaublick stand, zog ein Unwetter auf. Seine Partnerin Tanja brachte die Deko...